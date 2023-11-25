Malatya'da Binlerce Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda binlerce gümrük kaçağı sahte banrollü makaron ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan operasyonda 64 koli içerisinde 640 bin adet içi boş gümrük kaçağı, sahte bandrollü makaron ile 1 adet sigara dolum makinesi ve 1 koli içerisinde 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aynı operasyonda 37 kilogram kıyılmış tütün de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA