Malatya'da Bıçaklı Kavga: Tarafları Ayırmaya Çalışan Bir Kişi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bıçaklı kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan V.A. ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da bıçaklı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen V.A, tanımadığı iki kişinin bıçakla kavga ettiğini gördü. Tarafları ayırmaya çalışan V.A, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan V.A. hastaneye kaldırıldı, olayın şüphelileri M.O. ve Y.D. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel