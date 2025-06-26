Malatya'da Bıçaklı Kavga: 6 Kişi Yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlık Orduzu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.Y., A.A., H.D. ile Ş.U., E.U. ve A.M.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan söz konusu 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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