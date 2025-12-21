Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri devrildi ve sürücüsü Murat Teltik (32) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Murat Teltik (32) idaresindeki 23 ABR 480 plakalı beton mikseri, Yamaç Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Kasım Aldemir - Güncel