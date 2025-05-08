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Malatya'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Malatya'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı 79 yaşındaki Mehmet Karabulut hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Mehmet Karabulut (79), hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ.'nin kullandığı 44 ACM 602 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabulut'a çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Karabulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü İ.İ. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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