Malatya'da Kurban Bayramı bayramlaşma programı

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, paylaşmanın ve dayanışmanın zirve yaptığı mübarek günleri idrak ettiklerini söyledi.

Ülkenin ve şehrin huzur adası olarak kalmaya devam ettiğine işaret eden Yavuz, "Yaralarımızı birlikte sarıyor, sevinçlerimizi birlikte çoğaltıyor, acılarımızı da birlikte azaltıyoruz. Aile, millet ve kardeş olmanın gereğini ifa ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu da selamlama konuşması yaptı.

Programa 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, 7'inci Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Albay Toluna Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Turgay Şengönül, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Darende ilçesi

Darende ilçesinde ise Köprügözü Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, belediye encümenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.