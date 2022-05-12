Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza - Haberler

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Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza

AA - Bilal Timur - Güncel
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Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira ceza

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira para cezası kesildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timleri, baraj gölünün Kale ilçesi bölümünde, 1 Nisan-15 Temmuz arasında uygulanan sazangiller balık türünün avlanması yasağına ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, gölde av yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 15 bin 150 lira, zıpkınla avcılık yapan bir kişiye ise 742 lira idari para cezası uyguladı.

45 dip oltası, 1 zıpkın, 38 çeşitli yardımcı malzeme ele geçiren jandarma ekipleri, yakalanan balıkları ise baraj gölüne bıraktı.

Kale Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Candaş, jandarma ile koordineli olarak av yasağı döneminde denetimlerin devam edeceğini aktardı.

AA / Bilal Timur - Güncel

Para Cezası, Jandarma, Malatya, Baraj, Güncel, Haberler

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