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Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Tecde Mahallesi'nde M.G. ile Y.K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Y.K.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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