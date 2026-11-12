Malatya'da askeri helikopter düştü... Yavuz Ağıralioğlu: Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabır diliyorum

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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Malatya'da görev uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Malatya'da görev uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA