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Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Terörle Mücadelede Azalma

Malatya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Terörle Mücadelede Azalma
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı ilk dört ayına ilişkin asayiş verilerini basın toplantısıyla paylaştı. Terörle mücadelede operasyon sayısında %31'lik azalma, göçmen kaçakçılığına karşı artan operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede düşüş ve trafik kazalarındaki istatistikler hakkında bilgi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yılın ilk dört ayına ilişkin asayiş verileriyle ilgili bilgi verdi.

Yavuz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı ilk 4 ayında ilde gerçekleştirilen operasyonlar ve olaylarla ilgili bilgi paylaştı.

Malatya'nın huzuru için Valilik koordinasyonunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerinin yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yavuz, terörle mücadelede operasyon sayısında 2024 yılına göre yüzde 31'lik bir azalma meydana geldiğini, bunu terör örgütleriyle etkin mücadeleye bağlamak gerektiğini dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede operasyon ve yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış sağlandığını kaydeden Yavuz, uyuşturucuyla mücadeledeyse yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını, olay sayısı itibarıyla belirgin bir düşüş meydana gelirken ele geçirilen malzemeler bakımındansa bir artış söz konusu olduğunu belirtti.

Organize suç örgütleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, asayiş olaylarındaysa yüzde 13 oranında azalış sağlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Yavuz, ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının 2024 yılı aynı dönemine göre azaldığını ancak ölümlü kaza sayısı bakımından 2024 yılında 5, 2025 yılındaysa 8 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu konunun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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