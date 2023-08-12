Malatya'da Art Arda İki Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD, depremlerin büyüklüklerini açıkladı ve Malatya'da panik yaşandığını belirtti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afad, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.39'te 4.8, 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı. - MALATYA