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Malatya'da art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Güncel Haberler

Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.39'te 4.8, 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Çevrede illerden de hissedilen deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü. Trafiğin de kilitlendiği kentte vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

Malatya'da art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.39'te 4.8, 16.40'ta ise 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Çevrede illerden de hissedilen deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü. Trafiğin de kilitlendiği kentte vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya AFAD Güncel Haberler

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