Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı - Haberler

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Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 tabanca, 8 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici aletle 356 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 103 şüpheli yakalandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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