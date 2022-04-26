Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 tabanca, 8 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici aletle 356 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 103 şüpheli yakalandı.