Malatya'da annesini bıçakla rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde annesini bıçakla rehin alan şüpheli, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde annesini bıçakla rehin alan şüpheli, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koldere Mahallesi'nde, S.A'nın, annesi H.A'nın eve girmesine izin vermediği yönündeki bir ihbar üzerine bölgeye Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin, şüphelinin dengesiz davranışlar sergilediği ve annesini bıçakla rehin aldığını tespit ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir.

Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımız, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak adli tahkikat, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Doğanyol İlçe Emniyet Amirliğince yürütülmekte olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Yeter Erdine
