Malatya'da Anneler Günü dolayısıyla feribot gezisi düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Karakaya Baraj Gölü'nde feribot gezisi düzenledi. Başkan Er, etkinlikte annelerin önemine vurgu yaparak Gazze'deki anneleri de unutmadıklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla Karakaya Baraj Gölü'nde feribot gezisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Anneler Günü etkinliğine katıldı.

Kadınlar için gerçekleştirilen feribot gezisine katılan Başkan Er, eşi Sevgi Er ile birlikte katılımcılara çiçek takdim etti.

???????Er etkinlikte yaptığı konuşmada, annenin bir evin mayası, huzuru ve bereketi olduğunu ifade etti.

Annelerin bir milletin geleceğini şekillendiren en kıymetli değer olduğuna belirten Er, "Bizler, Anneler Günü'nü sadece bir güne sığdıran bir anlayışa sahip değiliz. Bizim için Anneler Günü her gündür, her andır. Çünkü annelerimizin hakkı bir güne sığmaz, ödenemez. Ne yaparsak yapalım, onların emeklerinin karşılığını vermemiz mümkün değildir. Hayatın içerisinde hepimiz bunu görüyoruz. Anne fedakarlığın, sabrın ve merhametin en güzel temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatta daha güçlü yer almaları adına önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Er, kadınların üretime katılması, meslek edinmesi, sosyalleşmesi ve aile ekonomisine katkı sağlaması için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Anneler Günü'nde Gazze'de çok ağır imtihanlardan geçen anneleri de unutmadıklarını ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Anneler Günü dolayısıyla sizlere küçük hediyeler takdim etmeyi planlamıştık. Ancak bizler, Gazze'de çok ağır imtihanlardan geçen anneleri de unutmak istemedik. Belki bizler bugün burada huzurlu bir ortamdayız; fakat Gazze'de anneler büyük acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Bu nedenle sizler adına hazırlanan hediyelerin yerine Gazze'deki 1000 annenin sofrasına bir yemek ulaştırdık. İstedik ki bu anlamlı günde oradaki kardeşlerimize de küçük bir destek olsun."???????

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
