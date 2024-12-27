Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı
Malatya'da hasta taşıyan bir ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin durumu ağır. Olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Malatya'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Pütürge ilçesinden kent merkezine hasta getiren M.K. yönetimindeki 44 AAD 347 plakalı ambulans, Tokluca mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 44 AGP 092 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İki araç da çarpışmanın etkisiyle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada ambulans şoförü M.K, hasta E.D, kamyonette bulunan R.B. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan R.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ulaşıma kapanan yol, araçların vinçle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.