Haberler

Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde iki gurup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Aralarında alacak verecek bulunan Fatih Hanbay ile Abbas, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması ile Fatih Hanbay ile Ahmet ve Mehmet Emin Arslan yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatih Hanbay İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi

Başakşehir'in yıldızından sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız