Malatya'da aileler arasında "içli köfte" yarışması düzenlendi

Malatya'da aileler arasında 'içli köfte' yarışması düzenlendi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aileler arasında "içli köfte" yarışması gerçekleştirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aileler arasında "içli köfte" yarışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırkgöz Sahil Parkı'nda "Battalgazi Sofrasında Aileler Yarışıyor" programı kapsamında düzenlenen "içli köfte" yarışmasına 10 aile katıldı.

Zamanla yarışan ailelerin yaptığı içli köfteler, oluşturulan juri heyeti tarafından tadılarak derece aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kübra-Mehmet Erdoğan çifti birinci, Esengül-Mehmet Dağseven ikinci, Gönül-Erol Akyüz ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, depremlerden sonra sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vereceklerini belirtti.

Bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, "Bugün bu zenginliğin önemli örneklerinden biri olan içli köfte üzerine bir yarışma düzenledik. Önümüzdeki süreçte gastronomi, müzik ve spor alanlarında etkinliklerimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan Kübra Erdoğan da yöresel yemeklerin yaşatılması ve tanıtılması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Mehmet Erdoğan da etkinliğin Malatya'nın kültürel değerlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!