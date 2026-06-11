Haberler

Malatya'da 3 kişinin öldürülmesine, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 2 sanığın yargılandığı duruşmada, sanıkların cezalandırılması istendi ve duruşma 29 Haziran'a ertelendi.

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesine ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat B, tutuksuz yargılanan B.B. ile müştekiler M.A.B, N.B. ve T.B. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanık Murat B'nin "üst soy anneye karşı kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, sanık B.B'nin de "cinayete yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki M.A.B, sanık B.B'nin "Sen git, anneni, babanı öldür, ben sana bakarım." dediğini duyduğunu öne sürdü.

Müşteki T.B. de kardeşi Murat B'nin eşi olan tutuksuz sanık B.B'nin "Annen burada, gel öldür!" diyerek kardeşini yönlendirdiğini iddia etti.

Müşteki avukatları, kaçma şüphesi gözetilerek sanık B.B'nin tutuklanmasını ve cinayete azmettirme suçundan yargılanmasını, Ü.B'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Sanık Murat M. de savunmasında, "Tahliyemi talep ediyorum. Bugün annemin doğum günü, gerçek mağdurlardan af diliyorum." dedi.

Sanık B.B. de suçlamaları kabul etmeyerek, kendisiyle ilgili adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenmek üzere Ü.B'nin zorla getirilmesine, savunma için ek süre verilmesine, N.B'nin elinde bulunan görüntüyü sunması için gelecek celseye kadar süre tanınmasına, B.B'nin tutuklanmasına ilişkin talebin kaçma riski bulunmaması nedeniyle reddine, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Olay

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada Murat B, annesi Gülhan B. ile akrabaları Şeref ve Abdullah Çay'ı öldürmüş, K.Ç. ile R.Ç'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybetti, parmak izi sonucu ağızları açık bıraktı
Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

Milli yıldız nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın