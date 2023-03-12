MALATYA'DA AĞIR HASARLI MİNARE KONTROLLÜ YIKILDI
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MALATYA'da, depremde ağır hasar alan Evliyanur Camisi'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
MALATYA'da, depremde ağır hasar alan Evliyanur Camisi'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan 1960 yılında ibadete açılan Evliyanur Camisi'nin minaresi ağır hasar aldı. Yıkım kararının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan bölgeye gelen ekipler, vinçle minareye halat bağladı. İş makinesi ile minarenin yıkımının gerçekleşmesiyle etrafı toz bulutu kapladı. Yıkım çalışmasının ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı, (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel