Malatya'da Yeni Konut Projeleri Devam Ediyor

MALATYA Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından kentte oluşturulan rezerv alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, "Sosyal donatılar, yeşil alanlar, oyun alanları ve otoparkları ile güvenli ve konforlu bir Malatya inşa ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası Malatya'da konut inşa çalışmaları hızla devam ediyor. 400 hektarlık alanda 68 rezerv alan projesi ile yaklaşık 40 bin bağımsız bölümün yapıldığı kentte konut teslimatları da süratle devam ediyor. Battalgazi ilçesi Göztepe ve Tandoğan Mahallelerinde yürütülen rezerv alan çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz,39'uncu rezerv alan bölgesi olarak adlandırılan bölgede 662 adet konut, 62 adet dükkan ve 1 adet fırın çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Henüz 1 yılı henüz doldurmadan hem tahliye, hem yıkım, hem de yapımını gerçekleştirerek hemşerilerimizi hayal ettikleri konutlara kavuşturmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Güvenli ve konforlu yeni bir Malatya inşa ediyoruz. Rezerv alanlar bittikçe hemşerilerimiz sevinçle ve heyecanla bu yapılaşmayı takip ederek ve yakın zamanda çekeceğimiz kuralarla da hemşerilerimiz sıcak yuvalarına kavuşacaklar. Hepimizi mutlu edip heyecanlandıran bir yapılaşma sürdürüyoruz. Tüm Malatya genelinde inşaatlarımı bittiğinde herkesin gözlerine inanacağı büyük bir kısmının iyi ki, bir kısmının da keşke diyeceği yeni Malatya'yı birlikte inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Valiliğimiz koordinasyonunda yerel yöneticilerimiz ile kısaca Malatya ailesi olarak hep beraber bu heyecanı paylaşıyoruz. Hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA