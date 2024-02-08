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Malatya'da 6 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Malatya'nın Kale ilçesinde yapılan operasyonda 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 zanlı tutuklandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.

Aracın farklı yerlerine saklanmış 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli A.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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