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Malatya'da 5 Milyon 550 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Malatya'da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu kamyonette 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği E.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasında 5 milyon 550 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsü E.K.'yi ise gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Makaron Suç Hukuk Güncel Haberler

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