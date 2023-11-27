Malatya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron bulundu. Araç sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

Malatya'da bir araçta 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi.

Polis ekipleri, araç sahibi E.K'ye yasal işlem yaptı.