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Malatya'da 5.9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapılıyor

Malatya'da 5.9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapılıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespiti sonuçlarını açıkladı. Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı bina tespit edildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş; Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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