Malatya'da Deprem...Okullarda Öğretmenler, Panik Yapan Öğrencileri Kontrollü Şekilde Tahliye Etti

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında okullarda panik yaşandı. Öğretmenlerin öğrencileri sakin bir şekilde tahliye ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İl Milli Eğitim Müdürü öğretmenlere teşekkür etti.

Haber: M. Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında okullarda panik yaşandı. Depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler korku dolu anlar yaşarken, öğretmenlerin öğrencileri soğukkanlı şekilde tahliye ettiği anlar okul güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent genelindeki birçok okulda deprem sırasında öğrencilerin kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Öğretmen ve okul yöneticilerinin hızlı ve kontrollü müdahalesi ise dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin güvenli alanlara yönlendirildiği, öğretmenlerin de sakinleştirici tavırlarla tahliye sürecini yönettiği görüldü.

"EVLATLARIMIZI GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDEN ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada öğretmenlere teşekkür etti. Bakır, "Deprem esnasında evlatlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası kent genelindeki okullarda herhangi ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, güvenlik amacıyla incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
