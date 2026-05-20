Malatya'da Deprem... Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: "Deprem İlimizde de Hissedilmiştir. Şu An İtibarıyla Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır"

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini, şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Ünlüer, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer,Değerli Hemşehrilerim, Malatya ili Battalgazi ilçesinde saat 9.00'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA
