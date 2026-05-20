Malatya'da Deprem: Kent Genelinde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz imzasıyla yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği gözetilerek il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

"İLGİLİ KURUMLARIMIZ SAHADA GEREKLİ İNCELEME VE KONTROLLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA