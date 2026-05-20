Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

(ANKARA) - AFAD, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre, deprem Battalgazi'ye bağlı Tanışık Mahallesi'ne 1.74 kilometre uzaklıkta, yerin 7.03 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Kaynak: ANKA