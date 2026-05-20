Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

'BAYA BİR SALLANDIK'

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesi ile birlikte parka çıkan Mehmet Kızıldağ, "Deprem saatinde uyuyorduk. Baya bir sallandık. Paniğe kapılmamak mümkün değil. Herkes gibi biz de paniğe kapıldık. Kendimizi dışarı attık. Şimdilik buradayız. Allah herkesi korusun" dedi.

'KORKTUK, DIŞARI ÇIKTIK'

Deprem anında sokakta olduğunu ve buna rağmen sarsıntıyı hissettiğini dile getiren Murat Özdemir ise "Aynı şekilde ailem de evden hissetmiş. Eve geldim, kahvaltı saatiydi. Korktuk tabii, o nedenle kahvaltıyı dışarıda yapmak istedik. Şimdilik parktayız ve biraz zaman geçireceğiz burada. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

'AİLEMLE DIŞARI ÇIKTIK'

Depreme evde annesi ile yakalandığını belirten Burhan Kıran da evde beslediği kuşun bağırması ile uyandıklarını söyledi. Akşam vardiyasından istirahat için eve geldiğini belirten Tahsin Kalaycı, "Akşam vardiyasından işteydim. Uykum gelmedi, uyuyamadım. Demek ki içime doğmuş. Deprem sonrası ailemle birlikte dışarıya çıktık. Öğlene kadar şimdilik buradayız. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bir daha Allah yaşatmasın" diye konuştu.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı