Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Aile Bakanı Göktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk belirlemelere göre olumsuz durum bulunmuyor.

KURTULMUŞ: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli depreme ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: BAKANLIĞIMIZA ULAŞAN OLUMSUZ DURUM YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sanal medya hesabından, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklaması yaptı.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
