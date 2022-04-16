Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir kayısı bahçesindeki 7 ağaç kökünden, 40'ı ise dallarından kesildi, bahçe sahibi olayı yapanların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Adnan Kaya, iki ay önce amcasından satın aldığı 80 ağacın bulunduğu kayısı bahçesinin büyük kısmının kimliği belirsiz kişilerce heba edildiğini belirtti.

Bahçenin bakımını yapan abisinin olayı kendisine ilettiğinde büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kaya, "İstanbul'dan geldiğimde vahşeti gördüm. Bu insanlığa sığacak bir şey değil. Benimle derdi olan gelip söyleyebilirdi. Bir insanı öldürür gibi ağaçlara zarar vermiş." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kaya şöyle devam etti:

"Biz savcılığa ifade verdik, gereken yapılacak. Ağaçlarımı kesenlerin bulunmasını istiyoruz, bu yapılan sıradan bir şey değil. Yaklaşık 35 yıllık ağaçlar, bu seviyeye gelebilmesi için inanın çocuk gibi bakılıyor. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Kanuni yollardan gereken neyse yapılacak, ondan şüphemiz yok. Çok acı bir durum. Bunu yapan insan olamaz."