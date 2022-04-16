Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir kayısı bahçesindeki 7 ağaç kökünden, 40'ı ise dallarından kesildi, bahçe sahibi olayı yapanların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bir kayısı bahçesindeki 7 ağaç kökünden, 40'ı ise dallarından kesildi, bahçe sahibi olayı yapanların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Adnan Kaya, iki ay önce amcasından satın aldığı 80 ağacın bulunduğu kayısı bahçesinin büyük kısmının kimliği belirsiz kişilerce heba edildiğini belirtti.

Bahçenin bakımını yapan abisinin olayı kendisine ilettiğinde büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Kaya, "İstanbul'dan geldiğimde vahşeti gördüm. Bu insanlığa sığacak bir şey değil. Benimle derdi olan gelip söyleyebilirdi. Bir insanı öldürür gibi ağaçlara zarar vermiş." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kaya şöyle devam etti:

"Biz savcılığa ifade verdik, gereken yapılacak. Ağaçlarımı kesenlerin bulunmasını istiyoruz, bu yapılan sıradan bir şey değil. Yaklaşık 35 yıllık ağaçlar, bu seviyeye gelebilmesi için inanın çocuk gibi bakılıyor. Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Kanuni yollardan gereken neyse yapılacak, ondan şüphemiz yok. Çok acı bir durum. Bunu yapan insan olamaz."

Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

Malatya'da 47 kayısı ağacı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesildi

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

İstanbul, Akçadağ, Malatya, Bahçe, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title