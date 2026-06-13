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Malatya'da 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

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Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki cinayet hükümlüsü, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu da ele geçirildi.

Malatya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'ndeki 8 adrese operasyon düzenleyen JASAT, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan C.A. ile aynı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, 1 tabanca dönüşümünde kullanılan tetik tertibatı ve namlu, 10 gram esrar ele geçirildi.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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