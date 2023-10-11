Malatya'da yapılan operasyonda, 30 bin doldurulmuş makaron ve 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da 30 bin doldurulmuş makaron ve 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi

Malatya'da 30 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 21 bin 150 deste sigara kağıdı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ve 21 bin 150 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.