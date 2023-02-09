Malatya'da 29 yaşındaki kadın depremden 88 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Malatya'da enkaz altına kalan 29 yaşındaki kadın, 88. saatte sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Malatya'da enkaz altına kalan 29 yaşındaki kadın, 88. saatte sağ çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Van'dan Malatya'ya giden AFAD ekipleri, diğer görevlilerle yıkılan binaların enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Depremde yıkılan 50. Yıl Apartmanı'nın enkazında görevlendirilen ekipler, 29 yaşındaki kadını 88. saatte yaralı kurtardı. Ambulansa alınan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Malatya Güncel Haberler

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