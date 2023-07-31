Malatya'da 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
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Malatya'da yapılan operasyonda, Arguvan ilçesinde kaçak içki üreten ve satışa sunan 3 şüpheli yakalandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu Arguvan ilçesinde 3 şüphelinin kaçak içki üreterek satışa sunduğu belirlendi.
Zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen jandarma, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.