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Malatya'da 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

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Malatya'da yapılan operasyonda, Arguvan ilçesinde kaçak içki üreten ve satışa sunan 3 şüpheli yakalandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu Arguvan ilçesinde 3 şüphelinin kaçak içki üreterek satışa sunduğu belirlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen jandarma, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Jandarma Malatya Güncel Haberler

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