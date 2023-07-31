Malatya'da 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Malatya'da yapılan operasyonda, Arguvan ilçesinde kaçak içki üreten ve satışa sunan 3 şüpheli yakalandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 230 litre kaçak içki, 700 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, içki üretiminde kullanılan 231 kit, 2 alkolmetre ölçüm cihazı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.