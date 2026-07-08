Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
Malatya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yeter Erdine