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Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

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Malatya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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