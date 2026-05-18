Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Malatya'nın Hekimhan ve Kale ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serhat Ağabek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmas ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pirvani Temelli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kale

Kale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç tarafından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.