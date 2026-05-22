Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 166 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.