Malatya'da ekiplerin karla mücadele çalışması

Malatya'da ekiplerin karla mücadele çalışması
Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonucu toplam 149 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekipler yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

149 MAHALLE YOLU KAPANDI

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi nedeniyle 149 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmasının devam ettiği ifade edilerek, "Akçadağ'da 2, Arapgir'de 21, Arguvan'da 11, Battalgazi'de 7 (Kırsal), Darende'de 9, Doğanşehir'de 1, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 53, Kale'de 5, Kuluncak'ta 9, Pütürge'de 11, Yazıhan'da 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor" denildi.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

