Haberler

Malatya'da kar yağışı; taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da yoğun kar ve sağanak yağış sonrası 109 mahallede karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Ekipler, yolların güvenli hale getirilmesi için 7/24 sahada görev yapacak.

YOLU KAPANAN 109 MAHALLEDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kent genelinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar eş zamanlı çalışarak karla mücadele ediyor. Ekipler, ara sokaklar dahil tüm yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürüyor. Karla mücadele kapsamında; Akçadağ'da 9, Arapgir'de 3, Arguvan'da 3, Battalgazi'de 3, Doğanyol'da 3, Doğanşehir'de 5, Hekimhan'da 18, Kale'de 9, Kuluncak'ta 7, Pütürge'de 18, Darende'de 19, Yazıhan'da 6 ve Yeşilyurt ilçesinde 6 mahalle olmak üzere toplam 109 mahallede 2 bin 105 kilometre uzunluğundaki yolun açılması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin 7/24 sahada olacağı belirtildi.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi