Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Malatya'da protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı. Belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, gazetecilerin demokrasideki rolünü ve halkın haber alma hakkındaki katkılarını dile getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mesajında, basın mensuplarının halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasının teminatı ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğun belirterek, " Malatya'mızın sorunlarının gündeme getirilmesinde, yapılan yatırım ve hizmetlerin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da gazetecilerin halkın haber alma hakkını temin ederken ortak hafızanın oluşmasına, toplumsal bilincin güçlenmesine ve demokratik değerlerin yaşatılmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

