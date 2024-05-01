Malatya'da 1 Mayıs kutlamaları olaysız sona erdi

MALATYA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Malatya'da çeşitli siyasi parti ve STK'ların katılımı ile kutlandı. Kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemleri alırken kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

Deprem bölgesi Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş ve miting düzenlendi. Emeksiz alt kavşağında başlayan yürüyüşe katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle slogan atarak Emeksiz Meydanı'na kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemi altında polis aramalarından geçen gruplar, burada kutlama komitesi tarafından düzenlenen program ile 1 Mayıs'ı kutladı.

Çeşitli konuşmaların ardından müzik eşliğinde halaylar çeken kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.