Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın yeşil dokusunu artıran çalışmalar yapıyor

MALATYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Beydağı Tabiat Parkında devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Amaçlarının geleceğe daha yeşil bir Malatya bırakmak olduğunu belirten Samanlıoğlu, "Şehrimizin yeşil alanlarını artırmak, amacıyla Malatya genelinde çalışmalar yürütmekteyiz. Park Bahçeler Dairesi olarak baharın gelmesiyle birlikte, parklarımızın, yeşil alanlarımızın kavşaklarımızın yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması ve bitki örtüsü ile buluşturulması için ekiplerimiz yoğun bir gayret harcıyor. Bu kapsamda ekiplerimiz 3 milyon 300 bin m2'lik Beydağı Tabiat Parkı içerisinde de çalışmalara başladı.

Ayrıca yenileme ve yeşillendirme çalışmalarımız Horata Mesire alanında, mevcut parklarda ve yeni yapmakta olduğumuz parklarda da çalışmalarımız sürmekte. Yenileme ve yeşillendirme çalışmalarımızı kısa süre içerişinde tamamlayarak park ve mesire alanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın bayramda vakit geçirecekleri alanlardaki çalışmalarımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız.Daha yeşil bir Malatya için çok çalışacağız. Malatya'mız için projelerimiz ve çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Malatya'mızdaki yeşil alan, yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte üç katına ulaştı.Gerçekleştirmiş olduğumuz yeni projelerimizle bu sayıyı inşallah daha ilerilere taşıyacağız.Malatya'yı Türkiye'de ve Dünya'da örnek bir il olacak şekilde çalışmalar yürütmekteyiz. Bununla birlikte alanlarda yoğun bir çalışmamız var. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Bültenler / Güncel