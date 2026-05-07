HSK, Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresini belirledi

HSK, Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresini belirledi. Adıyaman ve Malatya, Gaziantep'ten; Elazığ, Diyarbakır'dan; Tunceli ise Erzurum'dan ayrılarak Malatya'ya dahil edildi. Ayrıca, Çerkeş ilçesi Çankırı'ya bağlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 1 Eylül'de faaliyete geçirilmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinden Adıyaman ve Malatya, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinden Elazığ, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinden ise Tunceli'nin ayrılarak, Malatya Bölge Adliye Mahkemesine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, daha önce Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinde bulunan Çerkeş ilçesinin 15 Mayıs itibarıyla; coğrafi konumu ve Çankırı'ya ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesine bağlanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
