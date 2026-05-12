Haberler

Malatya Büyükşehir Belediyesi 20 bin sebze fidesi dağıttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 20 bin sebze fidesi dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen 20 bin sebze fidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Etkinlik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından organize edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 20 bin sebze fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen binlerce sebze fidesi, Sanat Sokağı girişinde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 20 bin sebze fidesi vatandaşlara verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Osman Engin, "Orduzu Katı Atık Entegre Tesisimizde çöpten elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu enerjiden geriye kalan ısı ile seralarımızda fide yetiştiriyoruz. Seralarımızda yetiştirdiğimiz fideleri de her yıl ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor