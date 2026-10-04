Malatya Battalgazi'de 29 Eylül'den bu yana aranan kişi Orduzu Göleti'nde ölü bulundu

Malatya Battalgazi'de 29 Eylül'den bu yana aranan kişi Orduzu Göleti'nde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, Orduzu Göleti'nde ölü bulundu. Gölette cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kişinin 29 Eylül'den bu yana aranan 26 yaşındaki kişi olduğunu belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi gölette ölü bulundu.
Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Metehan Algil (26) olduğu tespit edildi.
Algil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA