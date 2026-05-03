Malatya-Adıyaman Kara Yolunda Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Ölü, 15 Yaralı

Malatya'da, bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Muş Yolu Turizm'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman karayolu Polatdere Kelhalil Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara ilk müdahale yapılırken, yaralıların ambulanslarla Malatya'daki hastanelere sevk işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

