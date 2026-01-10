Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma kapandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya- Adıyaman kara yolu trafiğe kapandı.

Suçatı Mahallesi mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bir tır ve yolcu otobüsünün kayması trafiğin tamamen durmasına neden oldu.

Yolun ulaşıma kapanmasıyla Malatya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı.

Bölgeye kara yolları ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yolu kapatan araçları çekti.

Yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, sürücüleri kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları yönünde uyardı.