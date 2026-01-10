Haberler

Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Malatya-Adıyaman kara yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya- Adıyaman kara yolu trafiğe kapandı.

Suçatı Mahallesi mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bir tır ve yolcu otobüsünün kayması trafiğin tamamen durmasına neden oldu.

Yolun ulaşıma kapanmasıyla Malatya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı.

Bölgeye kara yolları ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yolu kapatan araçları çekti.

Yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, sürücüleri kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı