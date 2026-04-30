Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Kale'de konser verdi

Malatya'nın Kale ilçesinde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından öğrenci ve vatandaşlara konser verildi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konser ilgi gördü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya 2. Ordu Bando Komutanlığı'ndan Teğmen Emirhan Karabüber yönetiminde, "İzmir Marşı", "Plevne Türküsü", "Yemen Türküsü", "Hekimoğlu", "Deniz Üstü Köprüler", "Vatan Marşı" ve "Sakarya Marşı" gibi marş ile türküler seslendirildi.

Katılımcılar ve öğrenciler türkü ve marşlara eşlik etti.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, konser sonrası yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve öğrencilere unutulmaz anlar yaşatan başta Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı olmak üzere, programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, Kale Meslek Yüksek Okul Müdürü Arif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı